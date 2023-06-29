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【新地016】郭基泓：新地過去5年投入逾數十億元建設及參與民生工作　惠及超過百萬名市民

宏觀解讀 18:22 2023/06/29

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【新地016】郭基泓：新地過去5年投入逾數十億元建設及參與民生工作　惠及超過百萬名市民

新鴻基地產 （00016） 執行董事郭基泓出席「香港工商界助力改善民生座談會」時表示，新地過去5年累計投入超過數十億港元，建設及參與各類民生工作，直接惠及超過100萬名市民。

郭基泓指，新地積極響應多項民生計劃，集團是首批參與簡約公屋計劃的發展商，亦借出了土地興建了全港首個大型過渡性房屋項目，更是首批支持特區政府大灣區青年就業計劃，並成為招聘人數最多的發展商。疫情期間提供最大幅的私人土地興建「方艙醫院」、提供疫苗接種場地和派發基層抗疫物資，支援政府抗疫工作。

新地工作重點是穩就業，穩外資，促消費

他又指，新地注重為基層提供更便利，更優質的生活環境，不斷優化和提供各類社區設施，2004年起組建了企業義工隊，鼓勵同事持續耕耘社區服務，確保各項社區服務工作「入家、入戶、入心」，例如新地多年來舉辦品牌活動「新地齊讀好書」，開辦了5G科技館，支持創新科技大賽和創業平台，培育香港愛國創新的自強一代。

郭基泓續稱，新地的工作重點是穩就業，穩外資，促消費，未來將通過提供高水平的國際商務項目和服務，吸引更多全球企業進駐香港，協助鞏固香港國際金融中心的地位，吸引企業進駐，帶動消費需求，穩定就業環境。

相關文章：【長和系】甘慶林：長江集團及李嘉誠基金會近5年總捐款逾30億元　全面改善民生要從根源著手

ET財智Talk
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

編輯：陳韻妍

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