【香港書展】書展7月19日開鑼 成人票加價至30蚊

一年一度書展將於本月19至25日在會展舉行，今年書展「兒童及青少年文學」作為主題，並以「從香港閱讀世界：童來悅讀少年時」點題，大會將於場內場外舉行超過 600 項文化活動,當中涵蓋講座及文化表 演等,邀得多名享負盛名的作家及講者親身出席,分享創作心得。書展同期設有「香港運動消閒博 覽」及「零食世界」,預計三大活動將共吸引約 760家展商參與。

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書展門票將於6月30日公開發售，大會將繼續推出「上午進場票」及「免費再進場特別優惠」，並新增AlipayHK及內地支付寶手機應用程式的線上購票渠道。留意書展現場不設實體門票銷售，市民可在會場入口收費站以AlipayHK、內地支付寶手機應用程式或八達通即時付費入場。值得留意的是，今年書展現場將不會出售實體門票，市民可在便利店購買實體門票。

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今年書展的成人票價加至30元、而小童票價則維持10元，貿發局副總裁張淑芬表示，書展已15年沒有加價，而最低工資都有提升，考慮到通脹、聘請大量臨時工等因素，因此決定加價，惟她同時強調書展有保留其他票務優惠。

書展時間

7月 19、20日 -上午10時至晚上10時 7 月 21、22 日 上午10時至晚上11時 7 月 23、24 日 - 上午10時至晚上10時 7月25日 - 上午9時至下午5時

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撰文：鄭日棱