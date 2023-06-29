美司法部起訴78人 涉詐騙近200億醫保

美國司法部周三（28日）宣布起訴78人，指控他們涉嫌參與詐騙長者及殘疾人士的醫療保險，金額高達超過25億美元（約195.9億港元）。

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據悉一眾被告的罪名包括涉嫌在不符合資格下，非法申請保險索取遠程醫療及藥物費用，以及兌分發鴉片類藥物等。部分被指利用詐騙所得，購買豪車﹑珠寶及遊艇。

司法部舉遠程醫療保險為例，指在美國或海外的騙徒利用廣告及電郵吸引目標長者及殘疾人士，繼而轉介至離岸騙徒，後者再推銷昂貴且不必要的醫療用具及藥物處方籤。

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今次案件由15個州的執法部門聯手調查，被告包括1名加州針灸師﹑擁有8間得耐用醫療設備（Durable edical Equipment）紐約居民及以紐約布魯克林為據點的醫務助理。

司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，今次是司法部其中一宗最大規模醫保詐騙起訴案，執法部門行動反映聯邦政府致力打擊詐騙，並會將獲利的不法分子繩之於法。

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責任編輯：吳漢培