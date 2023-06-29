【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】紀錄片《山中疤痕》陸續在學校及電視播映 籲各界正視香港山徑石屎化問題

近年香港山徑「石屎化」的情況愈來愈嚴重，港九新界不少山徑都有不少的石屎路，所佔比例在全球數一數二。調查顯示九成的行山或跑山的朋友都不喜歡石屎路，去年大埔區議會建議在九龍坑山玉秀峰上加設建梯級就引起不少爭議。早兩個月小弟參加越嶺越野跑賽，經過將軍澳山野大上托，更被現場一公里多的石屎山路及樓梯工程嚇呆。

▲ 2021年大上托石屎山徑工程得到廣泛報道，並獲二千多個聯署簽名，工程一度暫停。（圖片來源：郊遊徑石屎化關注小組facebook專頁）

▲ 越野跑手曾小強與郊遊徑石屎化關注小組成員，就山徑石屎化帶頭反對。（圖片來源：Stone Tsang facebook page)

環保團體綠惜地球上星期舉辦紀錄片放映暨分享會，播放由鄭明慧 (Agnes) 製作及監製的紀錄片《山中疤痕》，並邀請知名越野跑手曾小強一起探索如何保護香港山徑的可持續性，和台灣中國文化大學地學研究所伍世良教授分享「步道舖面與減緩步道退化」研究。

▲ 綠惜地球上星期舉辦《山中疤痕》放映暨分享會。

▲ 曾小強分享對山徑石屎化的看法。

《山中疤痕》片長大約35分鐘，講述香港山路現時所面對「石屎化」的挑戰，都市人慣性地將城市便利而快捷的生活模式帶入郊野，無形為郊野帶來傷害，除了石屎水泥之外，其實以天然的方式，使用大自然本身的材料興建手作步道更為可取。

Agnes表示走過香港山野時看見不少山路都有石屎，所以在2018年就已經想做些事情，希望透過簡單易明的內容，令更多人知道及認識目前香港山野，以及應如何平衡保養、休憩及保護大自然等情況，「下一步會想去學校宣傳，這個紀錄片未來亦會在電視台播放。教育及互相影響很重要，因為下一代會是日後香港山野的持份者，但大部分中小學生都不喜歡看Powerpoint，所以製作《山中疤痕》這個短片，將保育香港山野故事傳揚開去。」

▲ 政府當局往往以填滿水泥方式修復山徑，包括去年的屏風山一帶的山徑，郊遊徑石屎化關注小組認為以手作步道方式已可有效鞏固路面，無須使用水泥。（圖片來源：郊遊徑石屎化關注小組facebook專頁）

Agnes又分享大上托的石屎工程是一個令自己很「驚醒」的事情。「這個工程由CEDD（土木工程拓展署）負責，我們希望了解工程詳情，他們很有誠意派了10個工程師來見我們，但他們之前根本都沒有行過這座山，只表示跟規劃去做。為何要起近兩公里長的石屎樓梯？使用角度是什麼？保育角度是什麼？他們完全答不到！」

曾小強於2016年成立「郊遊徑石屎化關注小組」，最主要是不喜歡山野多石屎路而成立，看看怎樣為香港山野出一分力，令更多人去認識、警醒及思考。小強希望政府在不同山野工程上作出更多諮詢，不同部門能夠多些合作而不是各自為政。「整件事情並不容易，支援少又經常比人鬧，但開心的是有很多有心的人一起去做，咁辛苦都堅持，就是希望好的環境可以保持，現在亦見到有成果，漁護署也很落力建立手作步道。」

小強指出山徑維修是需要的，但如何維修及使用什麼材料是一個重點，最重要是山徑可以持續發展。「係咪一定要起樓梯？有些很斜的地方也許是需要的。維修的材料最好是就地取材，做完和原本四周環境吻合，像不是剛維修一樣就最好。行山的體驗很重要，手作步道就是不工整，行起來反而更自在，如果整到與城市沒有太大分別，亦會影響行山人士的意欲和體驗。」

▲ 山徑水土流失本是自然現象，然而香港山徑使用率相當高，疫情期間更是高峰期，需要經常加以維護，手作步道方式就是以人手方式維護安全、對環境友善及可持續的山徑，是山徑石屎化問題的可行替代方案。（圖片來源：郊遊徑石屎化關注小組facebook專頁）

伍世良教授在會上分享「步道舖面與減緩步道退化」研究同時，亦講到對香港山野的看法。伍教授指出根據山野步道的國際標準，坡度 (slope) 的建議範圍約10-12%，除了少數繁忙的路段，大多數小徑都不會鋪設路面，以配合周圍環境，使其融為一體。然而，香港不少步道都難以符合少於12%坡度的標準，當局亦寧願在有問題路段上鋪面亦不願重新調整現有路線，雖然鋪面可在一定程度緩解步道退化及土壤侵蝕問題，但更可取是根據地形設計可持續的步道路線，例如以「之字路」的方式興建山野步道。

▲ 伍世良教授香港不少山路設計是直上山頂，往往只有樓梯可以選擇，規劃路線其實可以考慮「之字路」形式，更為親民。

事實上，綠惜地球在2019年開始建立「自己山徑自己修」義工培訓計劃，建立義工團隊共同學習可持續山徑概念，協助山徑維修，透過人手及天然物料建立手作步道，以低影響方式修建山徑，同時自2019年首辦香港山徑日，喚起公眾愛護天然山徑，同時推廣可持續山徑概念及無痕山林的郊遊意識，大家不妨多加留意，一起為山野出一分力。

▲ 綠色地球「自己山徑自己修」計劃於今年年初，以手作步道方式，修復鳳凰徑第三段石級。（圖片來源：綠惜地球facebook專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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