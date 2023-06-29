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【電子支付】支付寶AlipayHK夥香港零售管理協會　「香港開心購物節」派15億元優惠

Hot Talk 18:07 2023/06/29

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【電子支付】支付寶AlipayHK夥香港零售管理協會　「香港開心購物節」派15億元優惠

螞蟻集團旗下支付寶、AlipayHK夥香港零售管理協會公布，於7月1日至8月31日舉行的「香港開心購物節」，為香港市民和遊客提供價值約15億元的購物禮遇和體驗項目，涉及超過130個品牌、約6000間商店。

AlipayHK及支付寶成為是次活動唯一電子錢包夥伴，推廣期內，會在應用程式（app）主介面進入零售管理協會的「品牌Channel」專頁，便可領取「香港開心購物節」優惠。每日於中午12點進入專頁，可有機會獲得商戶送出的禮物和高達5折的優惠券、以及AlipayHK送出的Ant Bank PayLater禮券。

AlipayHK將為本地商戶提供的收款解決方案，可讓商戶同時收取AlipayHK及支付寶兩地貨幣的款項，透過加入AlipayHK「品牌Channel」數碼營銷方案。

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編輯：麥德銘

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