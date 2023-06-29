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【新股IPO】香港今年跌出IPO集資首5位？　安永削集資額預測25%、重返五大「極度困難」

新股IPO 18:22 2023/06/29

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安永：港股IPO集資額躋身排名首5位「極度困難、挑戰重重」　大削集資額預測25%

會計師事務所安永發布2023上半年新股（IPO）市場回顧，調低香港全年IPO集資額預測，由原先的2000億元至1500億元，大削25%。安永坦言，能否達標仍取決於大型科企能否在年内落實分拆。

今年上半年香港新股集資排名全球第6，對於下半年排名能否回升，安永審計服務合夥人賴耘峯表示，上交所及深交所集資額繼續遙遙領先，美股標指亦已從低位反彈2成，預計IPO市場亦會出現亦有所回暖，加上下半年有資源公司有意登錄印尼交易所，坦言香港要躋身首5位「極度困難、挑戰重重」。

上半年集資額排名暫錄全球第6

總結上半年，安永指港股共有29隻新股上市，集資額約178億元，按年增加45%及0.6%，暫時排名全球第6。全球首五位的分別是上交所、深交所、紐交所、阿布扎比證交所和納斯達克。安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝稱，去年同期受疫情影響，新股市場表現低迷，今年同期集資額與去年持平，反映氣氛依然偏弱。

安永續指，隨著中港兩地疫情措施鬆綁，内地企業在香港 IPO 中佔比升高，以行業劃分，科技、傳媒與通信（TMT）和生物科技與健康IPO宗數並列首位，零售與消費品行業集資額最高，佔上半年IPO集資額37%。

FINI助提升資金運用效率

港交所 （00388） 日前公布，於今年10月推出新股結算平台FINI，令新股定價與股份開始交易時間由五個營業日（T+5）縮短至兩個營業日（T+2）。賴耘峯指出，新措施有助港股市場追上其他主要市場，亦可盡快釋放凍結資金，有助提升資金運用效率，對新股市場有正面影響。

至於A股市場，安永指出，2023上半年共有173隻新股在A股上市，但集資額按年跌33%至2,104億人民幣，IPO宗數按年增2%。不過，今年僅有一家企業集資額過百億，而去年同期的三家超大型IPO集資額超過900億人民幣，因此缺少超大型IPO為A股市場集資額下降的主要原因。

安永續指，A股市場實施全面註册制，令上半年IPO定價趨於理性，新股「破發率」較去年同期略有下降，賴耘峯表示，投資者更需關注擬上市公司的質量，註册制也將更考驗未來發展和盈利的能力。

羅兵咸永道削香港今年IPO集資額預測到1500億至1700億元，可見【下一頁】

德勤降香港2023年IPO集資額預測至1800億元，可見【下一頁】

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【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

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記者：伍鍵文

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