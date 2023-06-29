港置：近半市民睇淡後市　若樓市無新招　料全年升幅不足10%

中港通關近半年，但樓市復甦進度不似預期，近期成交、樓價更開始回落。香港置業行政總裁馬泰陽表示，港府若無推新招，料全年樓價升幅有機會低10%。

他說，市場憧憬加息週期於下半年進入尾聲，以及港府或微調整樓市措施協助市民置業，為樓市重新注入動力，但若然相關措施無法見效，下半年樓市上升動力將有限，而在新盤搶客情況下，相信購買力持續傾向一手市場，拖累二手市場表現，全年二手註冊量難有突破，最悲觀估計或僅錄約4萬宗水平，而全年樓價升幅料有機會低10%。

香港置業調查結果

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香港置業研究部董事王品弟說，公司於5月底至6月初調查市民的置業意向，被訪者中只有約四成人，考慮未來12個月入市，按季回落8.5個百分點，其餘59.5%未有考慮入市。而在影響市民入市的眾多因素之中，最多受訪者認為是「樓價走勢」，佔比達三成，不但重登榜首之位，比例更創18個季度新高，其次有約21.2%受訪者認為「樓控措施」最影響入市決定，比例則創9季新高，至於「息口走勢」則排第三，佔比只有13.6%，反映加息已非影響市民入市最大因素。

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