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【經貿關係】CEPA簽署20年　港府將辦慶祝活動

商業 17:59 2023/06/29

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今年是《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）簽署20周年，港府將於下半年推出一系列慶祝活動。

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【香港進出口】5月出口和進口貨值按下跌15.6%和16.7%　跌幅較預期大

20年前的今日（29日）內地與香港簽訂CEPA，商務及經濟發展局發言人說：「多年來，內地與香港採取循序漸進的方式，不斷豐富CEPA的內容。CEPA現已升級為一份全面的現代化自由貿易協議，涵蓋服務貿易、貨物貿易、投資和經濟技術合作4個主要範疇。」
 
發言人指出，透過CEPA，香港在推動內地發展發揮重要的雙向角色，一方面促進專業服務和優質產品走進內地市場，為內地引進優質資本、專業人才、國際經營網絡和專業技術；另一方面協助內地企業走出去，為內地企業提供集資、上市及進入國際市場的平台，配合內地不同發展階段的需要。

引入保護和便利投資的措施

在服務貿易方面，內地對香港服務業作全面或部分開放的服務部門有153個，佔全部160個服務部門的96%。通過CEPA，金融、法律、建築及相關工程、檢測認證、電視、電影、旅遊等都增添了開放措施，亦包括多項在粵港澳大灣區9市先行先試的開放措施，讓香港企業和專業人士可以優惠待遇在內地開設企業和發展業務。貨物貿易方面，所有符合CEPA原產地標準的香港產品進口內地時均可享零關稅優惠，為香港企業節省累計超過94億元人民幣關稅。
 
此外，CEPA亦引入保護和便利投資的措施，例如限制投資被徵收、補償損失、投資和收益可轉移至外地、簡化投資手續和要求等。

外來投資者增66% 

根據政府統計處的資料，2003年（實施CEPA前）內地與香港的貨物貿易總值為15,282億港元。在全面實施CEPA後，兩地的貿易不斷增加，貨物貿易總值在2022年增至46,484億港元，錄得超過2倍增長，平均每年增長6%。從投資來看，內地是香港最大的境外直接投資目的地。
 
此外，根據投資推廣署及政府統計處發表的「2022年有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」的資料，從2003年簽訂CEPA至2022年6月期間，外來投資者在香港成立地區總部和辦事處的數目，由5,414間增加至8,978間，19年來增幅約66%。 

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責任編輯：歐陽佩

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