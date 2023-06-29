HENLEY PARK首輪銷售後有望立即加推　料推向海一房戶應市

新盤市場升溫，恒地（00012）發展的啟德HENLEY PARK，將於周六首輪銷售228伙。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，視乎銷情，有機會於銷售後的一、兩天內公布關於次輪銷售的最新部署，預告有望加推項目向海的一房戶應市。由於景觀跟已推出單位不同，料將參考同系THE HENLEY的向海單位作定價，呎價大約3.4萬水平。

發展商另介紹高座住宅大樓中、於首輪銷售中有涉及的兩個單位，其中1A座29樓G室，實用面積384平方呎，屬一房連衣帽間隔，折實價759.9萬元。此外，1A座29樓H室，實用面積為250平方呎，屬開放式間隔，折實價為558萬元。項目截至下午累錄5,517票，超額認購逾23倍。

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