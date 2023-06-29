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【長和系】甘慶林：長江集團及李嘉誠基金會近5年總捐款逾30億元　全面改善民生要從根源著手

宏觀解讀 17:40 2023/06/29

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【長和系】甘慶林：長江集團及李嘉誠基金會近5年總捐款逾30億元　全面改善民生要從根源著手

長實集團 （01113） 副董事總經理甘慶林在「香港工商界助力改善民生座談會」上表示，長江集團及李嘉誠基金會歷來為改善民生進行不同慈善捐獻活動，近5年總捐款逾30億元，包括2019年修例風波期間提供「應急錢」支援中小企、疫情期間支援多個項目，如資助多間私營醫院接收公院轉介的非染疫個案，亦一直捐助公益金及其他民生有關項目，未來將繼續有關工作。

「把蛋糕做大，才去研究分蛋糕」

甘慶林指，各類型「救急扶危」及慈善活動於民生方面有幫助，但要全面改善民生，最有效是從根源著手，當經濟蓬勃，投資增加，高收入人數增加，一般市民的收入也會提升，民生問題自然解決。

長江集團亦十分認同國務院總理李強說要「把蛋糕做大，才去研究分蛋糕」。

甘慶林又指，企業及高收入人士從事投資最重視好回報及資金自主性高，投資或消費金額大，高乘數效應（Multiplier Effect）下，衍生「水漲船高」效果，民生也隨之改善。

相關文章：【長實1113】長實升1%、據報有意接手合景泰富龍光樓盤「凱玥」的貸款權益　涉102億元

相關文章：【長和系】長實收購英國房託Civitas Social Housing獲股東同意　李嘉誠長孫女李思德首以家族上市公司職銜發聲

編輯：陳韻妍

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