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【招聘會】機管局7.4舉辦「機場青年就業資訊日2023」　提供逾3000航空業職位空缺

理財智慧 15:48 2023/06/30

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隨着疫情過後社會復常，航空業需要人手才能回復以往客運、貨運量。香港機場管理局（機管局）將於7月4日舉辦「機場青年就業資訊日2023」，提供逾3,000個航空業職位空缺，為有志投身航空業的年輕人提供就業資訊及招聘機會。

當日機管局將聯同香港青年協會，以及數十間機場業務夥伴，提供超過3,000個航空界職位空缺，參加者更可參觀機場創科實驗室，和同香港國際航空學院，認識機場最新科技同航空課程。

「機場青年就業資訊日2023」
日期：2023年7月4日 (星期二)
時間︰上午11時至下午5時
地點︰機場員工綜合大樓10樓

當日招聘職位一覽：

    點擊圖片放大
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    +7

資訊日亦設有多場講座及展覽活動，包括有CV照片拍攝、履歷表診所、就業諮詢及面試妝容學堂，為青年人提供實用的建議及指導。

活動費用全免，到場人士完成指定任務，更有機會獲100元機場電子現金券。

同場加映：【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

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撰文 : 陳楚琨

職位招聘 航空業 就業 經濟 招聘會 機場 機場管理局 航空 香港 履歷表

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