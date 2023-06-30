Nicolas Cage軼事多多 曾為兒子幻想友人買機票

荷里活明星Nicolas Cage 軼事多多，迷因帳戶iamthirtyaf近日亦整合後並貼出。結果引來英國女星Minnie Driver留言，分享她乘搭Nicolas Cage同班航機時見證的趣事。

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iamthirtyaf帖文貼出一連串和Nicolas Cage的軼事，當中包括有網民指，在她結婚前一個月收到酒店電話，指由於一位名人希望長期居住，希望她能放棄新婚套房。惟她拒絕並在婚禮舉行的周末，看到Nicolas Cage在酒店附近閒逛，懷疑對方正是那位名人客人。

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Nicolas Cage曾透露，他擁有一隻能說人話的寵物烏鴉。會在他離開房間的時候向他道別，其後再講「笨蛋」（Ass）。亦有網名指，Nicolas Cage正過著他幻想中哥特式生活。

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結果帖文引來Minnie Driver留言，她指自己曾經和Nicolas Cage及其兒子乘搭同一航班。她發現Nicolas Cage還為兒子的幻想友人，購買一個機位。Minnie Driver更在留言中，配以一個黑色心型的表情符號，留言亦獲得數百個點讚。

據悉Nicolas Cage育有3名子女，其中長子Weston出生於1990年，是女星Christina Fulton所生。而次子Kal-El現年17歲，是第三任太太Alice Kim所生。他現任太太為Riko Shibata，兩人育有女兒August Francesca Coppola Cage。

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責任編輯：李俊儀