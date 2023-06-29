▲ 【信用卡詐騙】銀公與金管局出《保障消費者防詐騙約章》 4原則提高保護信用卡資料意識

香港銀行公會與金管局攜手推出《保障消費者防詐騙約章》，有關《約章》由參與的香港發卡銀行及商戶機構共同構思，列出4項主要原則，提高公眾對保護信用卡資料的意識。

根據《約章》原則，（1）銀行業界不會透過電子訊息（如手機短訊），發送超連結要求客戶於線上提供其個人和信用卡資料；（2）業界會透過不同宣傳及推廣渠道提高公眾對信用卡騙案的關注；（3）業界會於官方及合適渠道提供聯絡資料，以便客戶核實訊息發送者的身份或訊息真偽；（4）業界會加強前線人員培訓，以處理客戶查詢。

銀公將密切留意信用卡詐騙新手法和趨勢

銀行公會主席孫煜表示，銀行業界一直十分重視客戶資訊保護及支付交易的安全性，期望透過落實《約章》原則，致力協助消費者更易於識別偽冒詐騙訊息，共同打擊及防範信用卡騙案，銀公將密切留意信用卡詐騙新手法和趨勢，並持續進行客戶教育及推廣，增強消費者對信用卡支付的信心，讓消費者充分享用信用卡支付的便利。

此外，銀行公會已於今年首季成立專責小組，推動業界落實加強信用卡客戶保障的措施，包括由銀行設立專責隊伍負責處理和跟進詐騙個案，以及持續提升人員處理詐騙個案的能力。

銀行業界亦會全面提升網上服務或手機應用程式功能，如容許客戶自行調整無卡交易的信用限額，以及提供「一鍵鎖卡」功能，以加強對客戶的保障。

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記者：袁諾曦