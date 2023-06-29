兩內地中大女學生用VR睇樓　未到港先以1.58萬租偉華中心兩房

美聯物業陳國良表示，踏入傳統國內學生來港租樓高峰期，沙田偉華中心4座高層B室，實用面積358平方呎，屬兩房間隔，配備學生基本租用之家電、包括全新床架、衣櫃、雪櫃、洗衣機、梳化等。據悉，租客為兩名將來港升讀中文大學女學生，二人是次租樓並未來港，是透過現代科技VR及視頻睇樓，最終決定以月租15,800元承租單位，折合呎租約44元。

業主於2021年以600萬元購入單位，以是次租值計算，租賃回報近3.2厘。沙田市中心區6月已錄逾50宗租務成交。

延伸閲讀【多圖】HENLEY PARK現樓花園特色戶陪你睇 希臘花園設計展古典氣派【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機