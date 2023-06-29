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兩內地中大女學生用VR睇樓　未到港先以1.58萬租偉華中心兩房

股樓投資 17:38 2023/06/29

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美聯物業陳國良表示，踏入傳統國內學生來港租樓高峰期，沙田偉華中心4座高層B室，實用面積358平方呎，屬兩房間隔，配備學生基本租用之家電、包括全新床架、衣櫃、雪櫃、洗衣機、梳化等。據悉，租客為兩名將來港升讀中文大學女學生，二人是次租樓並未來港，是透過現代科技VR及視頻睇樓，最終決定以月租15,800元承租單位，折合呎租約44元。

業主於2021年以600萬元購入單位，以是次租值計算，租賃回報近3.2厘。沙田市中心區6月已錄逾50宗租務成交。

延伸閲讀【多圖】HENLEY PARK現樓花園特色戶陪你睇 希臘花園設計展古典氣派【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

偉華中心 沙田 美聯物業 二手市場

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