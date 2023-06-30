  • 29°C
香港時間 : 2023630日 (週五) 10:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雙櫃台模式豐富香港人民幣產品生態圈

股市 10:00 2023/06/30

分享：

分享：

港幣-人民幣雙櫃台模式（下稱「雙櫃台模式」）於今年6月19日正式啟動，投資者可靈活選擇以港元或人民幣作為交易貨幣，成為香港及國際投資者參與人民幣計價產品市場的新途徑，在推出首周，人民幣櫃台的日均成交量達到1.97億元人民幣。

雙櫃台模式下的港幣櫃台和人民幣櫃台證券擁有獨立股票代碼，人民幣櫃台為以「8」開頭的5位股票代碼。相關證券雖然在不同的貨幣櫃台交易，但其持有人權益相同，並可在櫃台之間完全互換。

香港作為國際性離岸人民幣中心的重要角色

雙櫃台模式的推出為香港市場帶來多項利好因素，包括進一步提升香港作為離岸人民幣中心的地位。香港目前擁有全球最大的離岸人民幣資金池，截至今年3月，香港的人民幣存款總額接近9,500億元人民幣，且全球約75%離岸人民幣支付額經香港處理，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。隨着離岸人民幣資金池不斷擴大，香港的人民幣業務可進一步發展，同時促進人民幣國際化的進程。

雙櫃台模式亦有助吸引更多企業赴港發行人民幣計價股票，從而為香港市場帶來更多元化的投資產品及機會。

目前，香港交易所專注確保平台在推出初期運作一切暢順 — 首批雙櫃台證券共有24家香港上市公司，截至5月31日，該24家公司的總市值約為12萬億港元，佔香港股票市場的總市值大概36%，同時它們的日均成交額亦佔整體股本證劵市場約四成。

流動性獲莊家支持

整個雙櫃台模式的特別之處在於同步推出了雙櫃台莊家計劃，該計劃是香港首個就股票流通量而推出的莊家計劃，旨在確保人民幣計價股票的流動性充足。目前共有9家交易所參與者獲授雙櫃台莊家執照，為雙櫃台模式下的人民幣計價股票提供買賣雙邊報價，縮窄兩個櫃台之間的價格差異。

雙櫃台模式不僅可擴大離岸人民幣的投資出路，亦有助促進香港股票市場的成交量，為下一步在南向港股通引入人民幣股票交易櫃台做好準備。若港股通擴展至人民幣櫃台，將可讓內地投資者使用在岸人民幣交易在香港上市的股票，有望進一步提升人民幣資本在香港和內地市場間的跨境流動。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美股強勢下半年能否持續？ 利達黃耀宗推介2隻AI值博股

撰文 : 羅博仁（Brian Roberts） 香港交易所證券產品發展聯席主管

中國市場 港股通 香港交易及結算所有限公司 人民幣產品 港股 股票 投資產品 香港 人民幣 金融
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】港股半年結　小鵬再升逾12%　ATM向下、內房造好　恒指低開52點後轉升（不斷更新）

下一篇文章

【ET開市直擊】港股7月可翻身？中興推AR眼鏡急升後部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌41點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【美股收市】美數據佳 銀行股帶動道指漲269點 蘋果新高
【美股收市】美數據佳 銀行股帶動道指漲269點 蘋果新高
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【港元拆息】隔夜HIBOR抽高半厘至5.5厘　隔日息叫價達6.75厘　1個月拆息連跌6交易日
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款