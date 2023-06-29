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麥當勞App 用戶獨家專享「SHOW 畀你睇」活動 捐$90.3有機會獲拉闊音樂會 DJ / MC 門票2張

理財智慧 18:18 2023/06/29

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香港麥當勞一直致力服務社區和回饋社會，近來麥當勞再度與商業電台 881903 合作推出愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」，支持麥當勞叔叔之家慈善基金，為病童及其家人送上溫暖和支持。

【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

溫股知新
【溫股知新】大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法


麥當勞為 App 用戶送上獨家專享的粉絲福利，由即日下午3時起至 7 月 26 日（晚上 11 時 59 分或之前）期間，在麥當勞 App 或餐廳內的點餐機掃瞄 App 內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的「叱咤 903 主辦、麥當勞 呈獻 拉闊音樂會 DJ / MC」門票兩張。

【暑期活動】小朋友返「暑期工」親嘗5大夢想職業  變身偶像練習 自製創意雪糕，詳見【下一頁

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是次音樂會將於2023年8月19日假亞洲國際博覽館舉行，屆時Dear Jane 及MC 張天賦將組合成全新五人樂隊，帶大家走入男人愛情世界。這次捐款活動會按特定序列選出 400 名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞 App 用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，而得獎結果將於8月11日前通過登記電話及電郵公佈。
 

 

【玩樂好去處】沙田全新逾3.5萬呎恐龍公園今年第3季落成 成全港首個恐龍形態多元遊樂設施，詳見【下一頁

 

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【交通著數】7.1起一連5日免費搭電車　7.1當日亦可免費搭渡輪，詳見【下一頁

 

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責任編輯：陳詠妍

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亞洲國際博覽館 慈善基金 張天賦 Dear Jane 音樂 門票 玩樂 香港 麥當勞

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