麥當勞App 用戶獨家專享「SHOW 畀你睇」活動 捐$90.3有機會獲拉闊音樂會 DJ / MC 門票2張

香港麥當勞一直致力服務社區和回饋社會，近來麥當勞再度與商業電台 881903 合作推出愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」，支持麥當勞叔叔之家慈善基金，為病童及其家人送上溫暖和支持。

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麥當勞為 App 用戶送上獨家專享的粉絲福利，由即日下午3時起至 7 月 26 日（晚上 11 時 59 分或之前）期間，在麥當勞 App 或餐廳內的點餐機掃瞄 App 內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得一票難求的「叱咤 903 主辦、麥當勞 呈獻 拉闊音樂會 DJ / MC」門票兩張。

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是次音樂會將於2023年8月19日假亞洲國際博覽館舉行，屆時Dear Jane 及MC 張天賦將組合成全新五人樂隊，帶大家走入男人愛情世界。這次捐款活動會按特定序列選出 400 名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞 App 用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，而得獎結果將於8月11日前通過登記電話及電郵公佈。



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責任編輯：陳詠妍