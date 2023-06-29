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【綠在區區】環保署下月推出回收額外賞活動 獲得額外20「綠綠賞」積分 !

理財智慧 17:23 2023/06/29

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環境保護署宣布推出「日日回收額外賞」活動，鼓勵市民在日常生活中養成回收的習慣。活動將從下個月1日至31日進行，市民可以到環保署轄下的「綠在區區」社區回收網絡回收物品或參與廚餘回收，以獲取額外的「綠綠賞」積分。市民可以在活動期間到全港的任何一個「綠在區區」設施提交廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽、光管、充電池等指定回收物，每天可以獲得額外20「綠綠賞」積分，而按量回收可獲得六倍積分。此外，使用智能廚餘機回收廚餘，每天可以獲得額外26「綠綠賞」積分。

「綠在區區」現時設有11間回收環保站、33間回收便利點、超過120個以定時定點街站模式運作的回收流動點，以及約60個位於大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地的智能回收應用點。

為提供更好的服務，位於公共屋邨的「綠在葵芳」和「綠在大窩口」也將於本周一正式投入服務。此外，環保署還逐步擴展家居廚餘收集服務。目前，先導計劃已涵蓋八個公共屋邨和15個私人屋苑，並將在今年內擴展至100座公屋樓宇和更多私人屋苑，以進一步提高市民對環保的意識。

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責任編輯：陳玉蓮

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