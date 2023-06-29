▲ 【港交所388】港交所與北交所建合作機制 支持企業「北+H」上市

港交所 （00388） 公布，與北京證券交易所簽署合作備忘錄，建立長效合作機制，支付符合條件的企業在兩地「北＋H」上市，兩地交易所同時會在市場推廣、項目課題研究、人員培訓交流、投資者教育等方面合作。

港交所行政總裁歐冠昇稱，最新備忘錄為港交所連接中國與世界邁出了新的一步，期待與北交所共同努力，連接資本與創新，積極支持企業成長，為投資者創造機遇，推動兩地資本市場的共同繁榮。

北交所總經理隋强表示，推出京港兩地上市安排，是持續深化北交所改革、回應市場需求的重要舉措，將便利更多企業借助京港市場加速發展和國際化。

備忘錄由港交所聯席營運總監陳翊庭和北交所副總經理李永春簽署。

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編輯：麥德銘