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拜登演説宣揚「拜登經濟學」大打中產牌力求連任

環球經濟金融 17:16 2023/06/29

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美國總統拜登（Joe Biden）周三（28日）發表演説，宣揚其「拜登經濟學」（Bidenomics）政策理念。拜登演説期間大打中產牌，表示會著力支援中產階層及徵收富人稅，為明年美國總統大選尋求連任而拉票。

拜登臉部有壓痕 因用呼吸機治療睡眠窒息症 【下一頁】

拜登於伊利諾伊州芝加哥演説，譴責前任總統特朗普（Donald Trump）的下滲經濟學（政府優待富人及企業以帶動整體經濟改善）方針失敗，使中產階層及國家失望，因此自己上任時就決心改變經濟施政方向。

他又形容「拜登經濟學」漸見成效，有別於其初上任時疫情肆虐及經濟差的困境，聲稱美國現時的經濟增長率創疫情以來新高，更領先全球經濟。

拜登除了重提兩黨基礎設施方案等政績外，又強調自己成功降低通脹率，更指他簽署立法的《降通脹法案》有效降低處方藥成本。

前共和黨眾議員評美國政治 斥「蠢蛋總是勝選」 【下一頁】

拜登也重申其改革稅制的願景，指希望能上調最高收入者的稅率，以削減聯邦赤字。

路透社本月一項民調顯示，超過一半受訪美國人不認可拜登施政，僅35%受訪者認可拜登的經濟政策。而選民將經濟視為首要議題，因此拜登大力提倡「拜登經濟學」以挽回選民支持度。

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責任編輯：鄭錦玲

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