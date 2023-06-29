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【上海直擊】華為明年推5.5G商業化產品　料物流汽車行業受惠

股市 17:12 2023/06/29

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【上海直擊】華為明年推5.5G商業化產品　料物流汽車行業受惠

正當5G陸續普及之時，通訊行業已開始籌備提升網絡建設，通訊設備商華為將於明年推出一系列5.5G商用設備，華為亞太運營商業務MKT部部長徐速接受本報專訪時表示，相信香港主要應用在物流和車聯網等場景。

物流行業配送效率可提升65%

徐速表示，5.5G延遲低至1毫秒，可靠性高達99.99%，這樣可普及更多行業。他相信自5.5G商業化推出後，物流行業最為受惠。由於可有Passive IoT代替，可連接數百億設備，同時所覆蓋的範圍更廣更大，可在瞬間監察倉庫貨品情況，而人手成本也能大幅節省，由5名人手降至1人管理，配送效率也提升65%。同時，他亦表示，曾收到回應正因5.5G的連接承載能力更強，可解決密集人群如大型演唱會的網絡擠塞問題。

此外，5.5G亦可應用在汽車駕駛方面，徐速指，與目前新能源汽車的自動駕駛技術不同，5.5G所提供的是通信內生感知能力，可監測逾1000米外的物體，通知及提醒司機前方交通情況，從而減少八成交通事故，並提升三成交通效率。

5G升級至5.5G的周期投入相對少

華為目標今年有首個5.5G商業樣本，明年推出首個商業化產品試點，徐速指，預料最快到2025年才會有整個5.5G商業化落地，而中東會是亞洲之外將會進軍的地區。不過，華為目前仍是在投入初期，但由於是次由5G升級至5.5G，因此較由4G升上5G的周期投入為少，不過現仍難言回報率，希望政府多支持科技創新發展。

在進入5.5G或又稱5GA的「後5G時代」，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 、香港電訊 （06823） 、中國國際電訊 （01883） 旗下的澳門電訊、中移動香港等，成為當中先行者。香港電訊無綫及核心網絡工程主管邱少麟表示，5.5G擁有新的商機，但需要更廣闊的頻譜，才能達成技術及商業成功。

相關文章：【上海直擊】華為孟晚舟：5.5G為必然之路　2030年全球可實現50億5G連接

相關文章：【智能駕駛】華為余承東料車企洗牌慘烈　比亞迪可存活　其他難說

記者：姚卓然

港股 香港電訊－SS（06823） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 科技產品 上海 華為 4G 5G
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