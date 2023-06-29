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【孫子市法】央行放鷹六月絕 翻身與否兩關鍵

iMTV＋ 19:30 2023/06/29

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孫子市法
【孫子市法】央行放鷹六月絕 翻身與否兩關鍵

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01:30 外圍加息問題對香港股市的影響

15:26 大行對香港經濟的看法

21:25 中美關係對市場的影響

35:00 內地樓市走勢

39:00 俄烏戰爭的發展

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欄名 : 孫子市法

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