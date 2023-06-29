▲ 【金管局數據】香港銀行業首季稅前經營溢利增1.4倍 惟資產質素轉差

金管局發布最新香港銀行概況，受惠於淨利息收入和持有作交易的投資收入增加，以及貸款減值撥備減少，零售銀行整體除稅前經營溢利按年增1.4倍。不過，金管局指出，銀行業資產質素轉差，3月底特定分類貸款比例達1.45%，按季增0.07百分點、按年增0.47百分點。

加息環境下，香港零售銀行業今年首季淨息差達1.56%，遠高於去年同期的0.98%，帶動淨利息收入按年增59%。季內，持有作交易的投資收入按年增293%，而貸款減值撥備則少55.7%。三項數據都有利銀行業溢利改善。

內地相關貸款質素續惡化 速度放慢

金管局強調，雖然銀行業整體資產質素轉弱，但仍屬於健康水平，持牌銀行的平均流動性覆蓋比率第1季為166.0%，遠高於100%的法定最低要求。

若單獨觀看內地相關貸款，3月底被定義為特定分類貸款佔總額2.25%，按年增幅達1.1百分點，但單季增幅放慢0.04百分點。香港銀行業至3月底的中國內地相關貸款總額為4551億元。

金管局表示，銀行業貸款總額在第1季升0.9% ，其中在香港使用的貸款上升1.5%， 貿易融資及在香港境外使用的貸款則分別下跌 0.9%及0.4%。中國內地相關貸款在同期亦增加0.6%。

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編輯：麥德銘