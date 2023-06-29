  • 31°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金管局數據】香港銀行業首季稅前經營溢利增1.4倍　惟資產質素轉差

宏觀解讀 17:05 2023/06/29

分享：

分享：

【金管局數據】香港銀行業首季稅前經營溢利增1.4倍　惟資產質素轉差

金管局發布最新香港銀行概況，受惠於淨利息收入和持有作交易的投資收入增加，以及貸款減值撥備減少，零售銀行整體除稅前經營溢利按年增1.4倍。不過，金管局指出，銀行業資產質素轉差，3月底特定分類貸款比例達1.45%，按季增0.07百分點、按年增0.47百分點。

加息環境下，香港零售銀行業今年首季淨息差達1.56%，遠高於去年同期的0.98%，帶動淨利息收入按年增59%。季內，持有作交易的投資收入按年增293%，而貸款減值撥備則少55.7%。三項數據都有利銀行業溢利改善。

內地相關貸款質素續惡化　速度放慢

金管局強調，雖然銀行業整體資產質素轉弱，但仍屬於健康水平，持牌銀行的平均流動性覆蓋比率第1季為166.0%，遠高於100%的法定最低要求。

若單獨觀看內地相關貸款，3月底被定義為特定分類貸款佔總額2.25%，按年增幅達1.1百分點，但單季增幅放慢0.04百分點。香港銀行業至3月底的中國內地相關貸款總額為4551億元。

金管局表示，銀行業貸款總額在第1季升0.9% ，其中在香港使用的貸款上升1.5%， 貿易融資及在香港境外使用的貸款則分別下跌 0.9%及0.4%。中國內地相關貸款在同期亦增加0.6%。

相關文章：

【綠色金融】金管局李達志：綠色金融市場是內地下階段開放重點　香港助引進國際資本

【香港銀行】金管局：港銀首三季稅前溢利跌近12%　資產質素轉差、9月特定分類貸款比率升逾4成

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 香港金融管理局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【上海直擊】華為明年推5.5G商業化產品　料物流汽車行業受惠

下一篇文章

【CHICKEEDUCK結業】CHICKEEDUCK於6月30日結業　周小龍：向客戶送出金屬衣架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【美股期貨】道指期貨升29點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升29點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股市況】藥明生物跌近半成　阿里巴巴跌逾2%　港股期結跌237點失萬九關（不斷更新）
【港股市況】藥明生物跌近半成　阿里巴巴跌逾2%　港股期結跌237點失萬九關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款