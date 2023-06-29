【內需股】 波司登全年多賺3.7% 績後股價一度急挫逾15%

羽絨服飾品牌波司登（03998）公布截至今年3月底止的全年業績，收入按年上升3.5%至167.7億元（人民幣，下同）。純利增加3.7%至21.4億元，每股盈利19.75分，末期息維持13.5港仙。雖然全年收入及盈利有輕微增長，但毛利率卻微跌0.6個百分點至59.5%，拖累股價早段一度插逾15%，低見3元，收報3.25元，跌8.2%，成交額3.2億元。

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波司登首席財務官兼副總裁朱高峰坦言，集團毛利率下滑主要受女裝品牌業務拖累，期內毛利率下跌3.8個百分點至68.6%。他表示，女裝業務將調整管理團隊，以提高經營及管理效率，預期業務表現可於下個財政年度見反彈。他表示，對集團前景樂觀，在剛過去的「618」大促銷期間，集團在主要電商平台的商品交易總額按年飆升45%，顯示消費力正回復。

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朱高峰又表示，集團推出的新業務—室外防曬服和室內保暖服，4月至今銷售額已達2億元，大幅超越去年全年的1億元。該業務現於全國逾1,200家網店銷售，定價300至600元，高於同類產品的100至200元，有望彌補羽絨服銷售的影響。

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記者：郭秀慧