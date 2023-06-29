【阿里巴巴9988】螞蟻傳尋求合作夥伴 申請泰國虛擬銀行牌照

泰國媒體《曼谷郵報》報道，阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團可能會尋求一個合作夥伴，以便向泰國央行申請虛擬銀行牌照。阿里全日收報82.2元，跌2.5%。

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負責泰國螞蟻集團全球商戶合作的Sittipong Kittiprapong表示，螞蟻集團希望支持其潛在合作夥伴的業務運營。螞蟻集團目前與韓國Kakao銀行的移動支付業務Kakao Pay合作，在泰國市場提供支付服務。值得留意的是，泰國匯商銀行與Kakao銀行近日宣布將合作向泰國央行申請虛擬銀行牌照，並計劃吸引更多合作夥伴加入財團。

另外，外資大行Bernstein發表研報指，儘管阿里巴巴目標估值偏低，但可能具有「價值陷阱」風險，強調其核心電商業務仍然疲弱，將阿里評級由「優於大市」下調至「與大市同步」，目標價由128元調低25％至96元。報告指，阿里現時偏低的市盈率和適度的每股盈利並不能持續推動股價，因為核心電商的競爭問題仍未解決，認為阿里的問題不僅僅在於缺乏用戶流量，而是在於商戶擁擠導致搜索成本上升，對商戶投資回報率造成壓力。

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