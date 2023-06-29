【暑假好去處】挪亞方舟度假酒店 2688元 全包宴 入住「飛行奇遇記」主題房 兩天入場門票 仲有多項免費活動

暑假是放鬆和享受的好時光，亦是一眾港爸媽的煩惱。想帶小朋友去旅行又覺得太辛苦，但又希望讓小朋友可以體驗更多 ! 今次機會來啦 ! 坐落於馬灣東灣泳灘旁的挪亞方舟度假酒店推出一個全包宴的套票，讓一眾港爸媽可以嘆美食的同時，又可以帶同小朋友體驗各種活動。

今次酒店設有特式住宿體驗，而且挪亞方舟度假酒店於今個夏季更推出兩大清新美饌， 包括「盛夏果漾海鮮自助餐」及「夏誌果漾遊海景下午茶」，再配上180度青馬大橋及沙灘海景，希望家中的小朋友乖乖食飯，夫妻二人又可以共享時光，可以考慮這個懶人包。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美食篇 :



主廚精心炮製一系列的果漾料理，分別以清甜的柚子薑蜜、芳香的檸檬、酸甜的香芒黃梅醬、濃郁的楓糖香橙醬及香甜的士多啤梨醬入饌，巧製成多款夏日醒胃菜式 ─ 柚子薑蜜煎比目魚柳、百里香檸檬烤春雞、脆炸咸豬手配香芒黃梅醬、香煎鴨肝多士配楓糖香橙醬，以及士多啤梨醬燒杜洛克豬排骨，味道配搭饒富創意，為味蕾帶來滿口驚喜！

自助晚餐 :



熱門冰鎮海鮮如波士頓龍蝦、麵包蟹、日式刺身、紐西蘭青口與翡翠螺；再加上琳瑯滿目的精緻甜品如榴槤布 甸、法式檸檬撻、柚子綠茶餅及瑞士 Mövenpick 雪糕等

【假日好去處】粉嶺舊球場化身「粉嶺同樂谷」 7月1日 免費玩高球、木球、攀樹、與小馬打卡、賞樹

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

挪亞方舟度假酒店「飛行奇遇記主題客房住宿套票」 入住日期 : 2023 年 7 月 1 日至 8 月 31 日 套票房價 : 港幣2,668元起 (價目視乎入住日子及人數而定) 套票內容 : 一晚所選主題之特級豪華客房住宿

免費於豐盛閣餐廳享用四道菜豐盛晚餐或自助晚餐 (視乎入住日子)

免費享用早餐

免費參加「挪亞方舟」內的啤啤熊之友製作室

免費參加「挪亞方舟」內的飛凡小機師訓練營

免費香港挪亞方舟主題公園兩天入場門票

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮