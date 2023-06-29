A 股 IPO 活動全球領先，港股下半年有望逐步復甦

► 全球上半年 IPO 活動持續放緩，IPO 宗數和集資額分別下降 5%和 36%，中國內地仍是全球 IPO 活動的重要地區，IPO 宗數和集資額分別佔全球的 28%和 50% 。

► 上半年 A 股 IPO 宗數保持高位，全面註册制令各板塊定位更為清晰，進一步優化市場生態。

► 港股 IPO 上半年低迷，下半年有望逐步復甦 。

安永今日發布《中國內地和香港 IPO 市場》報告，總結回顧 2023 年上半年全球及大中華區 IPO 活動，並展望下半年市場前景。

報告指出，受全球經濟不確定性增強、地緣政治衝擊等因素影響，全球上半年 IPO 活動持續放緩，共有 615家企業在全球上市，集資 609億美元。與去年同期相比，IPO宗數和集資額分別下降 5% 和 36%。中國內地仍是全球 IPO 活動的重要地區，IPO 宗數和集資額分別佔全球的 28%和 50%。

其中，全球 IPO 集資額前兩位均來自中國內地市場，分別為上海證券交易所和深圳證券交易所。在全球前十大 IPO 中，中國企業佔據五席，所涉行業分別為科技、能源和電力、零售與消費品。

A 股 IPO 宗數保持高位，全面註册制助力優化生態

2023 上半年，A 股市場預計共有 173 家公司首發上市，集資 2,104 億人民幣，IPO 宗數同比上升 2%。但集資額同比下降 33%，相較於去年同期三家企業集資額過百億的情况，今年僅有一家企業集資額超百億，集資額 110.72 億人民幣，而去年同期的三家超大型 IPO 集資額超過 900 億人民幣，由此缺少超大型 IPO 為集資額下降的主要原因。

報告表明，雙創板 IPO 活動繼續保持領先，創業板和科創板 IPO 分別列數量和集資額第一；北交所 IPO 活動表現亮眼，增長最快，共有 41 家企業上市，數量和集資額同比增長 116%和 169%；在上市新股中，專精特新企業佔比繼續攀升，2023 上半年專精特新企業¹佔比為同期歷年最高。

¹ 來自萬得，指上市公司或參控股公司在工信部最新專精特新「小巨人」企業名單中出現的企業。

上半年，全面註册制正式實施，各板塊定位更為清晰，對上市企業質量要求進一步提升。報告指出，IPO 上半年整體通過率較去年同期略有下降，科創板 IPO 門檻提升，通過率最低，同時 IPO 終止數量保持高位。安永²香港審計服務合夥人賴耘峯表示：「全面注册制正式啓航，制度對相關規則做了全面梳理和系統完善，發行上市制度不斷優化、審核效率得到提升，並從行業、科技含量、研發等方面作出更明確的規定，提出更高的要求。因此，擬上市公司在確定上市板塊時需要根據企業的實際情況做出正確選擇，同時建立具有強大根基的可持續業務也成為上市成功的必要條件之一。」

新股方面，上半年 IPO 定價趨於理性，新股破發率較去年同期略有下降。賴耘峯表示：「隨着註册制改革進一步深化，自 2022年起，新股首日破發的情況逐步頻繁，未來通過認購新股獲利的不確定性加大，投資者需要更加關注擬上市公司的質量，註册制也將更考驗未來發展和盈利的能力。」

香港 IPO 持續低潮，新規擴大上市框架

2023 上半年香港市場預計共有 29 家公司首發上市，集資額 178 億港元。相較去年同期，IPO 宗數和集資額分別上升 45%和 0.6%。而去年同期由於受疫情影響，香港 IPO 活動處於歷史低位。

隨着疫情政策開放，內地企業在香港 IPO 中佔比升高，進一步主導香港 IPO 市場。就具體行業來看，科技、傳媒與通信和生物科技與健康 IPO 宗數並列首位，零售與消費品行業集資額最高，佔全年 IPO 集資額 37%。

上半年，香港聯合交易所正式推出新特專科技公司上市機制，進一步擴大香港的上市框架。對此，安永香港科技、媒體與電訊行業審計服務主管陳日輝表示：「相比諮詢文件，實施的規定在市值和研發開支比例門檻都做了下調，這將為更多發展歷程較短，且其中許多還在研發以將其産品或服務商業化的企業提供新的融資渠道。」

此外，港交所上半年進一步提升上市公司 ESG 管理要求，2024 年起將試點披露 ESG 氣候信息。賴耘峯對此表示：「ESG 作為企業踐行高質量發展的必要工具，建議擬上市公司將 ESG 理念與公司戰略相結合，構建 ESG 目標，以強化企業應對長期風險能力。」

² 安永會計師事務所

對於港交所日前推出的「港幣 -人民幣雙櫃台模式」，賴耘峯稱：「此舉將便利人民幣在港股市場交易中的使用，進一步助力人民幣國際化的同時，提升港股活躍度，帶來新機遇。」

A 股 IPO 有望保持全球領先，港股下半年或將逐步復甦

下半年中國經濟增長有望逐步企穩，更多提振經濟政策可期。賴耘峯認為，2023 年下半年 A 股 IPO 保持常態化高位發行。同時，隨着全面註册制的推行實施，上市過程和退市制度均將不斷規範化，資本市場優勝劣汰效應日益凸顯，專精特新企業成為上市重要力量。

對於港股的下半年趨勢，賴耘峯指出：「當前，港股機遇與風險並存。世界經濟的增長前景仍面臨較大不確定性，美國市場表現或將持續制約港股，加之地緣政治環境等因素，均會影響香港市場。但隨着世行上調全球和中國經濟增長預期，港交所正式實施多項利好新規，以及港股依然是中國內地企業重要的上市目的地之一，預計下半年香港 IPO 活動有望回升。」

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關於資料

本新聞稿中有關2023年上半年數據是來自截至2023年6月19日的上市交易，以及6月30日前的預計IPO數據。數據來源包括安永統計、萬得信息、中國證監會、東方財富網、香港聯交所和納斯達克等。

(特約)