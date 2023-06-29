【下半年展望】貝萊德： 中國股票估值吸引　料7月有政策放鬆契機

港股走勢持續反覆，市場繼續觀望內地刺激政策。貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博預期，7月份的政治局會議或會是政策進一步放鬆的契機，認為中國股市估值吸引，維持對中資股「超配（overweight）」策略。龐文博指，中國經濟重啟概念有消退跡象，但低通脹同時給予中央有空間推出政策放鬆措施。

他坦言，中國股票市場估值吸引，只是市場現時出現出信心問題，如關心房地產市場前景，及對國內監管風險出現憂慮，當局亦意識到相關問題，也是近期出現政策放鬆的原因。又預期未來數周，即7月底政治局會議前後，有機會出現進一步的政策放鬆。

長期面對人口增長放緩和地緣政治緊張兩大挑戰

但龐文博補充，人口老化和增長放緩，以及地緣政治局勢緊張，將會是中國需要面對的長期結構性挑戰。

貝萊德安碩亞太區投資策略主管東湯姆（Thomas Taw）指，國際投資者今年以來一直有參與中國經濟重啟概念，只是不一定直接投中國，如投資在歐洲的奢侈品類股份，或中國主要的貿易夥伴，如韓國和台灣股市便成為受惠者。

他又提到，資金近月開始流向固定收益資產，特別是年期較短的國債。料美國高利率會維持比預期更長時間，又指市場低估了通脹黏性，故該行繼續超配美國短期國債及通脹掛鈎債券。

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記者：葉志偉