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【太古可樂】股神有無可樂飲要靠太古？　太古半世紀建逾500億收益裝瓶王國、否認政治原因售產

股市 16:18 2023/06/29

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【太古可樂】股神有無可樂飲要靠太古？　太古半世紀建逾500億收益裝瓶王國、否認政治原因出售

太古股份 （00019） 逾300億港元出售美國太古可口可樂資產予大股東英國太古集團。太古與可口可樂（Coca-Cola，美：KO）早於1965年合作，過去逾半世紀建立成一個年收益逾500億元的飲料王國，包括美國13個州分提供裝瓶服務，連出名愛飲可樂的「股神」巴菲特所居住的內布拉斯加州（State of Nebraska）也在其中。

所謂的裝瓶業務即是由可口可樂公司負責品牌開發、核心營銷、消費者研究、產品組合、研發和飲料主劑的生產；裝瓶合作夥伴負責裝瓶、包裝、經銷、客戶關係和商業執行。

可口可樂的飲料處方屬公司核心資產，在該模式之下，美國可口可樂公司除了保留關鍵濃縮液生產環節，其他設備、生產銷售、物流運輸等環節，都可交由裝瓶合作商負責，令可口可樂可以在「輕資產」模式專注品牌營運。

負責「重資產」的裝瓶商利潤亦不容輕視，太古可口可樂過去兩年，年收益都有約540億元，每年賺約24、25億元，利潤率都達4.56%。

太古可口可樂近10年高速擴張　覆蓋8.8億人口

太古最早於1965年與可口可樂獲得香港特許經營權，負責裝瓶及經銷三個飲料品牌，1978年在美國首次獲得可口可樂特許經營權，1989年獲邀協助可口可樂重返中國內地市場。

過去10年更是太古飲料部門高速擴張期，包括在2014年至17年間，於美國獲得多個州份的裝瓶業務，2017年接手更多可口可樂內地裝瓶業務，去年再收購柬埔寨、越南裝瓶業務，首次進軍東南亞。

目前，太古可口可樂是全球5大可口可樂裝瓶商之一，覆蓋8.81億人口，港、台在內的大中華區佔7.34億、東南亞佔1.17億，而今次出售的美國則佔3090萬人。

太古美國可口可樂盈利能力最強　否認賣產涉政治考慮

雖然太古美國可口可樂覆蓋的人口較少，但盈收能力更高。若以8安士（236毫升）裝計，美國可口可樂飲料人均每年飲用量逾250杯，雖較10年前每人年飲逾300杯明年減少，但明顯高於香港人不足200杯、內地人不足50杯。

太古美國可口可樂去年收益235.5億元，佔整體飲料部門43%；應佔溢利達13.9億元，佔部門逾58%。

太古可口可樂業務不再集中於上市公司之內，太古否認與近年中美關係緊張有關。太古股份發言人指，早在市場討論地緣政治緊張局勢之前，太古股份已定下目標專注於亞洲核心市場，形容與母企訂立出售美國太古可口可樂的協議，不會令人意外。

一文看清大行評價太古交易優劣，可見【下一頁】

ET財智Talk
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記者：麥德銘

美股 港股 可口可樂 太古股份公司 A（00019） 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 中美關係 太古
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