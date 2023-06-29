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荷里活演員工會或罷工 全美影視製作勢停頓

環球社會熱點 16:30 2023/06/29

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美國荷里活演員工會與資方就薪酬待遇談判限期即將屆滿，仍未有消息雙方達成協議。據悉工會已獲成員支持，一旦談判破裂將展開工業行動。由於編劇工會已經開始罷工，演員加入將使全美影視業製作陷入停滯。

美國編劇工會罷工持續 荷里活多套大作恐停擺 【下一頁】

坐擁多位荷里活A級明星﹑會員數約16萬人的美國演員工會（SAG）已獲成員同意，如香港時間周六（7月1日）下午2時未能與串流平台Netflix及Disney等影視巨頭談妥薪酬待遇改善，將可展開罷工。

工會成員之一﹑女影星Rebecca Metz指出，即使是已成名演員，如今要在荷里活賺取足夠收入亦非易事。Metz稱行外人以為演員能夠賺大錢，但實際上演員收入近年早已大不如前，自己認識不少同行需要兼職維持生計。

演員工會提出加薪，希望能應對通脹及保障未來生活。工會希望在基礎薪資有提升之餘，未來有出演的劇集或電影在電視或網絡再次播映時，能夠獲得重播費。但Netflix及Disney+等串流平台現今未有公布播放數據，只願就重播費支付定額劃一費用。

美高收入家庭薪酬增長顯著放緩 購買力大不如前 【下一頁】

假如演員工會發動罷工，將是荷里活自1960年代後，首次出現編劇及演員雙雙罷工，勢必重創美國影視製作。預定播出及上映的多套熱門劇集及電影相信會押後，9月18日舉行的艾美獎（Emmy）預料亦受波及。

據悉，演員工會亦提出未來需要限制使用人工智能（AI）。Metz指現時無法規阻止製作方用演員聲音或容貌，透過AI生成內容。同時亦無法規要求製作方動用AI生成相關內容時需征求演員同意，或是支付演員費用。

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責任編輯：吳漢培

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