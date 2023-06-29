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世界銀行批出7億美元資金 供斯里蘭卡與金融危機作鬥爭

環球政經 15:45 2023/06/29

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世界銀行周四（29日）批准向斯里蘭卡提供7億美元的預算和福利支持，這是自3月份國際貨幣基金組織（IMF）達成協議以來向這個受經濟危機影響的國家提供的最大一筆資金。

據指，大約5億美元的資金將用於預算支持，其餘2億美元將用於福利支持，專門用於受危機影響最嚴重的人群。世界銀行斯里蘭卡國家主任 Faris Hadad-Zervos在一份聲明中說：「通過分階段的方法，世界銀行集團的戰略重點是早期經濟穩定、結構改革和對窮人和弱勢群體的保護。」

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Zervos說：「如果持續下去，這些改革可以使該國重新走上綠色、有彈性和包容性發展的道路。」

斯里蘭卡正在與1948年脫離英國獨立以來最嚴重的金融危機作鬥爭，此前該國的外匯創下歷史新低，並在去年觸發了首次外債違約。

國際貨幣基金組織在3月份批准了一項近30億美元的救助計劃，斯里蘭卡預計將從世界銀行、亞洲開發銀行和其他多邊機構獲得多達40億美元的額外資金。

斯里蘭卡將在本周發布一項國內債務重組計劃，以推進與債券持有人和包括中國、日本和印度在內的雙邊債權人的債務重組工作。

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記者：張瑋婷

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