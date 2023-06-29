  • 30°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】新傳企劃1284周五招股、入場費4646元 　集1.4億元

新股IPO 18:37 2023/06/29

分享：

分享：

【新股IPO】新傳企劃1284周五招股、入場費4646元 　集1.4億元

本地傳媒《新假期》、《GOtrip》等母企新傳企劃 （新上市編號：01284） 周五（6月30日）至下周三（7月5日）招股，招股價介乎0.84至0.92港元，每手（5000股）入場費約4646.4港元。以新傳企劃發售1.5億股計，最多集資額1.38億元。新傳企劃料7月17日掛牌。

英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。

新傳企劃去年經調整純利增長3%至4360萬元，行政總裁李一培表示，客戶分散各行業，即使疫情期間旅遊行業受負面影響，但銀行業在疫情間則受惠，令公司艱難情況下業務仍向好。

新傳企劃與前上市公司新傳媒資產接近，可瀏覽【下一頁】

新傳企劃招股詳情
新上市編號 01284
業務 本地媒體
發售股數 1.5億新股
每手股數 5000股
招股價 0.84至0.92港元
每手入場費 4646.4港元
最高集資額 1.38億港元
招股日期 6月30日至7月5日
上市日 7月17日

新傳企劃預期，公開發售後，公眾持股比例為25%，英皇集團持有52.5%、新傳企劃行政總裁李一培持15%、子企《經濟一週》市場總監李蘭嬌持7.5%。英皇集團高級財務總監李偉鑑表示，未有派息政策，長遠以股東利益為依歸。

新傳企劃預期，集資額將作收購合併；推出廣告投放、個人智慧消費及電商解決方案等三個平台，擴展以提高其數據收集及分析能力；建設內部媒體內容管理平台的第三方賣方資本開支；償還銀行借款以及一般企業營運用途。

李一培表示，未來收購目標仍會是媒體，而計劃開設的新數碼平台主要對象為中小企，如新晉的銀行、金融行業以及電子商貿行業。集團共有9個品牌，包括「新假期」、「新地」、「New Monday」、「Go Trip」、「More Sunday」、「Sunday Kiss」、「SSWAGGER」、「FIGARO HK」。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

相關文章：

【新股IPO】內地茶飲古茗傳來港上市集資23億元　古茗：不予置評

【新股IPO】來凱醫藥2105首掛開報12.44元升0.2%　一手帳面微賺15元

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 收購 IPO 集資
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【人民幣匯價】國有銀行據報再入市捍衛匯率　避免人民幣兌美元過快跌破7.25關口

下一篇文章

【新地016】郭基泓：新地過去5年投入逾數十億元建設及參與民生工作　惠及超過百萬名市民
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升29點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升29點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【港股市況】藥明生物跌近半成　阿里巴巴跌逾2%　港股期結跌237點失萬九關（不斷更新）
【港股市況】藥明生物跌近半成　阿里巴巴跌逾2%　港股期結跌237點失萬九關（不斷更新）
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【北上電子支付】內地版微信支付7月起擴大商戶網絡予Visa等　綁定境外信用卡都能用
【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【日圓滙價】日圓低見144.62　兌港元曾穿5.42算　植田和男未有信心貨幣政策正常化
【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【日圓走勢】渣打梁振輝：未來6至12個月日圓料升一成　每百日圓兌港元將重回6算
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款