▲ 【新股IPO】新傳企劃1284周五招股、入場費4646元 集1.4億元

本地傳媒《新假期》、《GOtrip》等母企新傳企劃 （新上市編號：01284） 周五（6月30日）至下周三（7月5日）招股，招股價介乎0.84至0.92港元，每手（5000股）入場費約4646.4港元。以新傳企劃發售1.5億股計，最多集資額1.38億元。新傳企劃料7月17日掛牌。

英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。

新傳企劃去年經調整純利增長3%至4360萬元，行政總裁李一培表示，客戶分散各行業，即使疫情期間旅遊行業受負面影響，但銀行業在疫情間則受惠，令公司艱難情況下業務仍向好。

新傳企劃招股詳情 新上市編號 01284 業務 本地媒體 發售股數 1.5億新股 每手股數 5000股 招股價 0.84至0.92港元 每手入場費 4646.4港元 最高集資額 1.38億港元 招股日期 6月30日至7月5日 上市日 7月17日

新傳企劃預期，公開發售後，公眾持股比例為25%，英皇集團持有52.5%、新傳企劃行政總裁李一培持15%、子企《經濟一週》市場總監李蘭嬌持7.5%。英皇集團高級財務總監李偉鑑表示，未有派息政策，長遠以股東利益為依歸。

新傳企劃預期，集資額將作收購合併；推出廣告投放、個人智慧消費及電商解決方案等三個平台，擴展以提高其數據收集及分析能力；建設內部媒體內容管理平台的第三方賣方資本開支；償還銀行借款以及一般企業營運用途。

李一培表示，未來收購目標仍會是媒體，而計劃開設的新數碼平台主要對象為中小企，如新晉的銀行、金融行業以及電子商貿行業。集團共有9個品牌，包括「新假期」、「新地」、「New Monday」、「Go Trip」、「More Sunday」、「Sunday Kiss」、「SSWAGGER」、「FIGARO HK」。

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記者：宋佩恩