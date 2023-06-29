【ESG】虛銀力谷ESG基金 大打零收費牌

▲ 再有虛擬銀行新加入銷售ESG基金

綠色金融勢不可擋，虛擬銀行加入代銷ESG（環境、社會及管冶）零售基金行列，且在未來約1個月大打零費用牌；專家指新能源ESG產品較受捧。

虛擬銀行匯立（WeLab Bank）最近推出ESG產品，該行回應本報查詢指，WeLab Bank一直大力發展綠色金融，因此與頂尖基金公司合作，在自選基金平台上推出ESG相關投資主題，涵蓋股票和債券資產類別，讓投資者輕鬆選擇適合自己的投資策略。自選基金平台首階段提供6隻精選的熱門基金，未來將繼續搜羅優質的ESG基金選擇，滿足不同投資者的需要。

匯立現可供選擇的6隻ESG產品，包括： 安聯綠色債券基金（美元、每月派息）、貝萊德可持續環球債券收益（美元、每月派息）、安聯全球永續發展（美元、每月派息）、施羅德環球可持續食品及水資源 （美元、累積類別）、貝萊德可持續能源（美元、累積），以及景順能源轉型基金（美元、累積）。

優惠期後 只收基金價值0.08%月費

匯立發言人透露，WeLab Bank自選基金平台所有基金產品，每筆交易最低投資額為100元，客戶可選擇一筆過買入，或每月供款，視乎自己的情況建立個人化的投資組合。為讓客戶親身感受靈活簡便的基金買賣服務，自選基金服務由即日起至8月4日期間，豁免一切收費；優惠期後亦只收取基金價值0.08%的月費，沒有任何額外費用，以便客戶隨時調整資產配置。

問及客戶對哪類ESG基金較感興趣，匯立表示，在ESG主題投資產品中，留意到客戶對新能源基金較感興趣；該等產品於過去三年的總回報率高達75%，相信其回報潛力是吸引客戶的重要原因。

談及其他促進綠色金融的措施，匯立補充，該行在財富管理業務上，不但提供ESG相關的基金產品，未來亦會引入更多ESG產品和選擇，滿足不同客戶的投資和理財需要。再者，跟策略夥伴Tesla合作推出Tesla電動車專用的Tesla Mega Combo， 為客戶提供包含貸款、消費、存款及投資的全方位銀行服務，以實際誘因鼓勵客戶支持綠色金融和可持續發展。

WeLab Bank行政總裁李家達早前指，自選基金服務為客戶整合專業分析，因應市況定期篩選最熱門基金選擇，目前涵蓋20個主題共50隻基金（包括6隻ESG產品）；同時一改傳統逐次收費模式，改為每月收取0.08%的月費模式，方便客戶隨時轉換基金，也不會產生額外收費，假若投資基金總值為1萬元，每月就收8元費用，推廣期內客戶可獲豁免收費。

相關文章：【ESG】渣打提供90隻ESG基金供客任揀 力促多元化綠色金融

【ESG】 8隻ESG新基金闖關成功 品種多元化

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪