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【美國加息】鮑威爾：控制通脹回落至2%仍有漫漫長路　銀行問題或導致信貸進一步收緊惟影響未確定

宏觀解讀 15:39 2023/06/29

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【美國加息】鮑威爾：控制通脹回落至2%仍有漫漫長路　銀行問題或導致信貸進一步收緊惟影響未確定

聯儲局主席鮑威爾出席西班牙金融穩定論壇時表示，美國經濟增長去年大幅放慢，近日經濟指標反映經濟活動持持溫和擴張，但今年來消費開支有所回升，部分指標亦顯示房地產有轉旺跡象，但受到按揭利率高企影響，樓市活動亦遠低於去年初的高企，商業固定投資亦減少。

勞工市場供求更趨平衡

勞工市場仍然偏緊，失業率雖有上升但仍維持低位，部分跡象顯示，勞工市場供求更趨平衡，因勞工參與度提高，紓緩名義薪酬上升壓力，職位空缺亦下降。

鮑威爾強調，現時通脹仍遠高於聯儲局長遠的2%目標，截至5月止過去12個月，個人消費開支（PCE）物價估計已上升3.9%，撇除食品及能源項目，核心PCE升4.7%。即使通脹自去年中以來逐步回落，但通脹壓力仍高企，要將通脹控制於2%水平，仍有漫漫長路。

不能對金融體系的韌性感到自滿

自去年初來，聯儲局已將利率調高5個百分點，貨幣政策收緊已對利率敏感行業需求構成影響，特別是房地產及投資，相信貨幣政策效應要在完全在經濟上反映，還需要一段時間。信貸收緊是貨幣政策緊縮的自然結果，而3月份的銀行問題或導致信貸狀況進一步收緊，惟影響程度仍未能確定。

對於3月初美國爆發地區性銀行問題，以及瑞信需要政府介入拯救，鮑威爾指，事件提醒當局，無法預測隨時間及機遇出現，難以預測所有的壓力，故此絕不能對金融體系的韌性感到自滿，而維持及建立銀行體系的韌性，需要各方合作，監管機構及立法者也要努力，才能令國際聯繫的銀行體系可承受衝擊。

鮑威爾強調，當局會汲取教訓及繼續學習，以建立及維護一個具韌性的金融體系。

相關文章：【儲局官員】鮑威爾：今年將繼續上調利率打擊通脹　不排除連續兩次加息

相關文章：【銀行危機】聯儲局：23間大型銀行全部通過壓力測試　可應對美國經濟出現嚴重衰退

編輯：陳韻妍

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