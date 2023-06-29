微軟併購動視暴雪 微軟CEO：獨家提供遊戲予微軟無戰略意義

微軟（MSFT）和動視暴雪（ATVI）在其擬議的690億美元的合併中面臨反壟斷問題。美國聯邦貿易委員會（FTC）認為，該交易將使微軟獨家獲得動視的遊戲，有可能使其他遊戲平台處於不利地位。

然而，微軟行政總裁Satya Nadella作證表示，使動視的遊戲成為獨家，對該公司來說沒有戰略或經濟意義。為了解決聯邦貿易委員會的擔憂，微軟已經同意將熱門遊戲「使命召喚（Call of Duty）」授權給競爭對手。

動視暴雪行政總裁Bobby Kotick也強調了在多個平台上提供遊戲的重要性，並表示擔心限制使用權會疏遠用戶並損害遊戲的受歡迎程度。

聯邦貿易委員會已要求法官暫時停止交易，而微軟和動視則爭辯說，合併對兩間公司都有利。該交易已獲得各司法管轄區的批准，但遭到聯邦貿易委員會和英國競爭及市場管理局（CMA）反對。















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