【AAPL】蘋果股價周三升至收盤紀錄高位 市值近3萬億美元

蘋果公司（AAPL）股價周三（28日）攀升至收盤紀錄高位，處於3萬億美元市值的邊緣。

根據Refinitiv的數據，蘋果的股票上漲0.6%，以189.25美元收盤，使蘋果的市值達到2.98萬億美元。這是蘋果公司的股票連續第二次創下收盤新高。

蘋果還沒有在一個交易時段結束時股票市值超過3萬億美元。在2022年1月3日日內交易中，蘋果曾短暫達到3萬億美元以上的峰值，然後收盤時略低於這一水平。

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蘋果股票在2023年已經躍升了46%，而英偉達(NVDA)已經飆升了185%，成為第一家股票市值超過1萬億美元的芯片製造商。Tesla(TSLA)和Meta(META)今年漲幅超過一倍，而Mircosoft(MSFT)則增加了40%。

在蘋果於6月5日推出價格不菲的增強現實頭盔之後，其向3萬億美元的里程碑邁進。這是自十多年前推出iPhone以來最冒險的賭注。

蘋果股價最近的漲幅超過了分析師對其未來收益的估計。根據Refinitiv的數據，該股目前的預期收益約為29倍，是2022年2月以來的最高倍數。

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記者：張瑋婷