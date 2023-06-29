【澳元定存】澳元定存最高息13.9厘 花旗料澳洲下周二加息0.25厘

▲ 花旗料澳洲連續3個月加息四分一厘。

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澳洲將於下周二（7月4日）議息，花旗的專家料連續3個月加息，屆時再上調四分一厘。澳洲儲備銀行曾於4月煞停加息，卻在其後兩個月接連出手，5月2日及6月6日重新加息0.25厘，令目標利率加至4.1厘，乃自2012年11年以來的新高。滙市中人遂關注加息潮是否延續至7月份；可是，星展卻唱反調，估計澳儲行將收手。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，7月澳洲或會加息25點子，8月再加25點子至4.6厘，才會暫停加息。

3大商品貨幣中，花旗仍然最看好澳元。廖嘉豪解釋，與許多其他國家相比，澳洲的基本面能平衡全球風險、國內通脹及工資前景上升；再者，進一步提振澳元情緒是中國經濟料加快復甦，但相信是今年下半年較後時間的故事。

花旗料澳元滙價 1年目標為0.69

廖嘉豪預期，3個月內、未來半年至1年澳元預測皆為0.69，兩年長期目標是0.76。

此外，3間港銀偷步調升澳元定期存款息，大眾銀行本周全面加息，1年期息率驟升0.3厘至3.3厘。招商永隆於上周二（20日）提高3個月年息0.3厘，新息率3.5厘，晉級同期榜首；半年期年息勁升0.4厘至3.6厘，追貼富邦膺雙冠王；1年期息率更大幅上調0.5厘至3.8厘，為第2大長息王。南商則把7天年息微加0.12厘至12厘。反觀，花旗昨微削1年期息率0.05厘至2.85厘。

高息榜：

7天： 恒生13.9厘

恒生13.9厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 招商永隆3.5厘

招商永隆3.5厘 半年： 招商永隆及富邦3.6厘

招商永隆及富邦3.6厘 1年：富邦3.9厘

星展香港環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，澳儲行於7月未必進一步加息，但市場預期在年底前尚有兩次加息機會；惟最終加息決議仍取決於經濟數據。

李若凡料澳元兌美元暫時在0.66至0.69區間波動，以內地經濟前景難言樂觀，限制澳元的升幅；若全球央行持續加息，推升衰退風險，風險敏感貨幣澳元也將受壓，因此短期内澳元可能仍在0.7遇阻，下方支持位為0.65左右。

聯儲局主席鮑威爾放風或連續加息，美滙指數突破103，澳元今天（6月29日）報0.66。至於短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周澳元兌美元的高低位介乎0.6至0.69，兌港元的上落區間介乎5.13至5.4。

姜靜補充，澳洲於6月出乎意料加息25個基點，當天澳元日內衝高 0.82%至 0.6671，澳儲行辯解，通脹雖已見頂回落，但 7%水平仍過高，要回到目標區間需時。然而， 6 月決定加息各方論據達到微妙的平衡，暗示加息決定並非一致性通過；同時刪除可能仍需進一步加息的措詞，市料7月或忍手。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪