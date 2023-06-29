甲骨文持續投入AI領域 主席：數十億美元買Nvidia GPU

美國企業科技軟件公司甲骨文（ORCL）繼續在雲計算及人工智能（AI）領域擴張。公司創辦人兼主席Larry Ellison表示，公司正持續投入購買芯片，當中包括數十億美元購買Nvidia（NVDA）的芯片。

甲骨文為了在與亞馬遜旗下AWS和微軟（MSFT）等大型競爭對手的競爭中取得優勢，一直專注於建立快速網絡，以高效的基建支持其在AI領域的發展，使其能夠高效地處理和操作像ChatGPT等AI系統所需的大量數據。

今年甲骨文將從三間公司購買GPU（圖形處理器）和CPU（中央處理器），包括Nvidia、AMD（AMD）及甲骨文有份投資的芯片初創公司Ampere Computing。

Ellison說：「我們將花數十億美元由Nvidia購買GPU，並以3倍的錢購買安培和AMD的CPU。我們仍然在傳統計算上花更多的錢。」

甲骨文亦宣布，已修改其旗艦級數據庫軟件，令軟件與新型計算芯片兼容。由於甲骨文認為傳統的Intel X86架構正達到其局限性，因此轉向基於Arm架構的芯片，首先將過渡至Ampere Computing的芯片。

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通過利用Ampere Computing的芯片，甲骨文公司旨在提高其雲計算服務中的數據中心的性能和電源效率，從而與AWS等領先對手競爭。

甲骨文上個月表示，已經與前Google工程師創辦的AI初創公司Cohere達成協議，Cohere將提供其在甲骨文數據中心內的超級電腦上運行的AI軟件，每台電腦有多達16,000塊Nvidia芯片。

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