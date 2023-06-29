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英富豪出10萬英鎊年薪請狗保姆 接獲2000份申請

環球社會熱點 15:00 2023/06/29

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英國一個億萬富豪家庭出10萬英鎊（約99萬港元）年薪，聘請一名保姆專門照顧家中愛犬。狗保姆會居住在富豪的倫敦頂級豪宅，不定期陪伴狗狗坐私人飛機去旅行，更可享有多達6周的年假，招聘廣告刊登後旋即收到約2,000份申請。

【英國王室】通脹衝擊王室財政 查理斯為環保減供暖 【下一頁】

倫敦私人員工招聘機構Fairfax and Kensington發布的廣告指，該家庭正物色一名經驗豐富的全職保姆，照顧兩隻愛犬。

保姆將與富豪一家在倫敦肯辛頓區的豪宅居住，僱主要求保姆可確保愛犬的福祉、幸福和安全，願意開出高薪來吸引優秀人才。

保姆的工作時間不定，除了要全心全意將愛犬視為重要家庭成員照顧外，要協調所有獸醫覆診、疫苗接種和健康檢查預約，更要為每隻狗度身打造鍛煉計劃。

威廉公布5年解決露宿者問題計劃 以芬蘭為模型 【下一頁】

保姆可享有每年6周假期，不過假如富豪一家臨時打算帶愛犬出國旅行時，保姆也需要陪行。

招聘廣告獲轉載至短片平台TikTok後，錄得過百萬瀏覽次數，而申請人數更在短短數日間由300人急增至2,000人，因此招聘機構隨即將廣告下架。

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責任編輯：鄭錦玲

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