「末日將軍」傳涉瓦格納叛變被捕 俄軍料遭整頓

《莫斯科時報》周三(28日)引述兩名與俄羅斯國防部關係緊密的消息人士報道,僱傭兵「瓦格納集團」(Wagner Group)叛變平息後,俄羅斯當局拘捕俄軍對烏克蘭軍事行動前指揮官﹑將領蘇羅維金(Sergei Surovikin)。消息指,蘇羅維金在瓦格納叛亂期間,選擇支持對方。

美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War, ISW)亦指,蘇羅維金被指參與叛亂。若俄羅斯當局確實拘捕蘇羅維金,克里姆林宮或利用他及其下屬作為替罪羊,公開解釋為何俄羅斯軍方和內部安全機構對叛亂反應不佳,並著此改革俄羅斯軍事領導層。

蘇羅維金因作風冷酷無情,所以曾被俄媒冠以「末日將軍」稱號。他曾參與俄羅斯多場戰爭,曾在敘利亞及車臣作戰,亦曾被俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)授予勳章。《路透社》亦引述3名美國官員報道,蘇羅維金對瓦格納叛變感到同情是眾所周知,但尚未清楚他是否積極支持僱傭兵團。

俄羅斯著名軍事博客主Vladimir Romanov亦撰文表示,蘇羅維金周三已被捕。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周三亦被問及對《莫斯科時報》報道看法,他回應表示,現時圍繞瓦格納叛亂有很多不同猜測和傳言,相關報道就是一個例子。他強調,俄羅斯軍隊和民眾在叛亂期間,都支持普京。

由於叛亂爆發時軍方領導層明顯缺席,準備對抗瓦格納的是車臣部隊。大批俄羅斯軍事博客主預料,俄軍及安全部門將大幅整頓。外界分析認為,清算或將不限於軍隊。俄羅斯國家杜馬(即下議院)議長沃洛丁(Vyacheslav Volodin)要求,審查上周末期間試圖飛離俄羅斯人士,指當局譴責在國家困難時期離開的人,應當受到懲罰。

立場親俄的Telegram軍事分析頻道Rybar亦指,俄羅斯已開始清洗軍方內部,劍指因憂慮或傷害平民拒絕向瓦格納部隊開槍的中層軍官。

ISW指由於部分俄羅斯指揮官在鎮壓瓦格納時表現明顯優柔寡斷(indecisiveness),叛變已成政府對軍隊大規模清算的藉口。另一知名博客主Boris Rozhin亦聲稱,瓦格納叛變可能帶來積極影響是有助俄方清洗不忠誠和不穩定的人員。

