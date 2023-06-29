▲ 【新股IPO】內地茶飲古茗傳來港上市集資23億元 古茗：不予置評

據外電消息引述知情人士指，內地茶飲加盟連鎖店「古茗」傳計劃來港上市，集資約3億美元（約23.4億港元），已選定高盛及瑞銀安排上市，料最快明年初上市。古茗向內媒回應表示，對上市傳聞不予置評。

據古茗網站顯示，古茗自2010年成立，現時於內地設超過5000家分店，門店網絡包括江蘇、浙江、杭州、福建、河南、天津、廣東、江西、雲南、重慶；飽和區域包括肇慶、寧波、溫州、泉周等地。古茗每年向加盟商收取管理費6000元（人民幣，下同），標準店裝修費為8.5萬元，2019年的新加盟店日均銷售逾550杯奶茶。

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記者：宋佩恩