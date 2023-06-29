【太古可樂】太古升幅收窄至4%、一文看清大行評價交易優劣　中信里昂大舉調高評級

太古股份 （00019） 公布，擬以39億美元（約304億港元）向大股東英國太古集團出售美國太古可口可樂資產，不單預計可從交易錄228億港元收益，並擬將一半收益作特別息，太古A每股派8.12元，太古B （00087） 每股派1.624元。

太古股份今日股價最多曾升8.2%，惟午後升幅收窄至約4%，暫報60.4元，成交2.4億元。綜合券商分析，太古股份出售美國可口可樂資產的估值吸引，且可降低公司的負債比率，但坦言未來重點是太古股份如何將資金重新投資，以確保能為股東帶來可持續回報。

優點：太古股份債務減輕、縮資產淨值折讓 特別息吸引

太古股份去年資本淨負債比率按年增6.1個百分點至18%，憑着今次的交易，太古股份的淨負債比率可降回至11.6%，現金利息倍數由6倍增至7.3倍。

中信里昂指出，交易資產估值為2022年盈利的16.8倍，高於同業的平均交易價格12.5倍，令太古股份可實現資產的價值，將太古A目標價由65元上調至68元，評級從「跑輸大市」升至「買入」。

花旗同樣認為，太古出售美國可口可樂資產後，可縮減資產淨值折讓率，而特別息相當於交易前股價14%，應會受到股東支持。

高盛續視太古股份為香港市場首選股，認為太古繼去年發起大額回購，最新交易後願派發特別息，顯示集團較其他同業更願意向股東返還資金。該行預計，太古股份今年將發起新一輪回購，而航空和零售業務繼續受惠於市道復甦，維持買入評級和太古A目標價84元。

隱憂：與太古地產區別收窄 須投資回報更吸引的業務

太古股份去年33%收益、17%全年經常性基本溢利來自美國，而美國太古可口可樂業務為集團美國業務最主要資產，貢獻收益235.5億元，應佔溢利達13.92億元。

即使看好交易可改善資產淨值折讓，中信里昂指出，太古股份需要投資於回報高於其資本成本的資產，才能推動可持續的估值上升。

美銀證券則指出，太古股份完成交易後，盈利將更加依重地產業務，對盈利貢獻比例或接近80%，變相與旗下太古地產 （01972） 區別更少，須等公司新發展的業務如醫療保健規模擴大，才能更明顯區別兩者。

在目前資產和盈利較相似下，美銀認為，太地資產淨值折讓幅度達55%，比太古更高，反映太地估值更吸引，所以予太地「買入」評級、目標價24.5元，予太古「中性」評級、目標價65元。

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編輯：麥德銘