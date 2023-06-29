子宮頸癌可預防　HPV DNA檢測助早期發現

▲ (左起)梁愷昍婦癌基金會代表Katharine Reiner、子宮頸癌患者Tiffany、婦產科專科醫生陳嘉倫醫生，羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢先生。

HPV病毒感染的情況在本港十分普遍，每12名香港女性中，便有1名HPV感染者，而高風險的HPV病毒更可引致子宮頸癌。婦產科專科醫生陳嘉倫醫生指出，子宮頸癌是香港女性常見癌症中排行第七位，患者年齡中位數是55歲。要降低患上子宮頸癌的風險，定期進行子宮頸篩查是其中一個方法。政府於本年宣佈，由4月3日起，以HPV DNA檢測為30至64歲的婦女進行子宮頸篩查。羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢先生形容，此舉是重大的進步，有助於早期發現HPV感染，讓女性可以採取預防措施，挽救更多寶貴的生命。



根據政府統計，約52%的女士曾經接受子宮頸癌篩查，更甚的是，只有約40%的女士認為自己有需要進行子宮頸癌篩查。陳醫生指出，只要曾經有過性經驗的人士，不論任何年齡均有機會患上子宮頸癌。



研究指出，定期進行子宮頸檢查的女士，患癌的風險可降低超過九成。宮頸塗片是一直沿用的檢查方法，在降低宮頸癌發病率方面非常有效。近年，國際和本地大規模隨機對照試驗發現，HPV檢測比細胞學檢測（宮頸塗片）能檢出更多高級別病變。去面衞生署亦將會為30至64歲婦女，採用HPV DNA檢測作為主要篩查子宮頸癌的方法。至於25至29歲的婦女，則會仍然利用子宮抹片檢查作子宮頸癌篩查。



子宮頸癌患者Tiffany確診時只有27歲，「我不敢相信自己有癌症，一想到化療及電療引致的副作用，真的很害怕。」Tiffany現時仍然繼續與癌症搏鬥，她希望透過自己的經歷，鼓勵女士們盡早接受篩查，以免承受治療之苦。



(特約)