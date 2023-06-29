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普里戈任擬捉拿俄防長 計劃外洩提前兵變

環球政治 14:11 2023/06/29

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美媒《華爾街日報》引述消息報道，俄羅斯僱傭兵「瓦格納集團」（Wagner Group）首領 普里戈任（Yevgeny Prigozhin）原計劃為捉拿防長紹伊古（Sergei Shoigu）及軍方總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），但因計劃外洩要提前兵變。

普京首公開露面南訪 美德指被削弱 【下一頁】

普里戈任原定在紹伊古和格拉西莫夫訪問與烏克蘭接壤的南部地區時，捉拿兩人，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）事前兩天發現其計劃。

俄羅斯國民警衛隊負責人佐洛托夫（Viktor Zolotov）證實，當局在普里戈任兵變前已得悉其企圖，指具體情報是從普里戈任的營地外洩。

《華爾街日報》引述知情人士指，西方情報機構通過分析電子通信攔截和衛星圖像，提前發現普里戈任的計劃。西方官員起初相信普里戈任很大機會成功，但計劃外洩一事迫使普里戈任臨時制定替代方案。

而克里姆林宮得知兵變計劃，卻幾乎未能阻止瓦格納揮軍莫斯科，引發外界質疑總統普京（Vladimir Putin）的權力和威信。

白俄總統說服普京無出手 狂爆粗勸普里戈任 【下一頁】

美國有線電視新聞網絡（CNN）引述歐洲情報官員分析指，有跡象表明俄羅斯高級安全官員提前得悉普里戈任的計劃，不過可能未有上達情報，而選擇靜觀其變。

因此即使普里戈任兵變，各派就可達到損害普京威信的目的。

美方官員估計，普京現階段不希望基於壓力解僱紹伊古，但紹伊古最終料仍會被趕下台。

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責任編輯：鄭錦玲

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