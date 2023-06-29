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【疫後旅行】英國旅遊套票價格飇升　頭5目的地貴12%

商業 14:09 2023/06/29

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疫後全世界都在瘋狂旅行，英國人也不例外，當地到地中海度假勝地的旅遊套票價格全線上升，據旅遊平台TravelSupermarket的數據顯示，西班牙馬略卡島（Majorca）包食宿1周套票貴了21%，特內里費島（Tenerife）貴逾22%，希臘克里特島（Crete）更比去年貴了25%。

【急凍速遞】順豐香港進軍冷運業務　全港100多個地點可自提急凍貨品

總體而言，最受英國遊客歡迎的頭5個目的地，包括西班牙、土耳其、希臘、葡萄牙和塞浦路斯貴了近12%，而地中海以外國家的價格也有所上升，如北非摩洛哥一周旅程的價格比去年貴27%，歐洲的保加利亞則貴了13%。

圖片來源：BBC

自去年以來，5大目的地平均套票價格增長率為11.9%，其中以西班牙的平均套票價格上漲最快，接近15%，葡萄牙則僅5%。如與疫前相比，5大目的地的平均價格則上漲了30%以上，遠高於2019年以來的總體通脹率。

只有租車價格下跌

TravelSupermarket行政總裁Richard Singer表示，以前旅客總會出「必殺技」，即等到最後一刻，看看價格是否下跌才購票，但今年這方法似乎行不通，「雖然旅遊套票價格上漲，但仍求過於供。」他說，明年的價格亦會與今年持平。

除了旅行和住宿之外，機場泊車費亦有所增加，今年泊車過夜價格上漲了近10%，從去年5月的逾13英鎊增至現時的逾14英鎊；此外，旅行保險費用亦上漲了約10%。

然而，有一項成本卻在下降：租車。去年夏天租車價格飆升，今年8月就顯得更加划算，如愛爾蘭租車的平均每日費用，從去年8月的203英鎊下降到今年8月的48英鎊，克羅地亞、意大利、西班牙和阿拉伯亦下降了40%以上。

【美食之都】Mastercard x LUBUDS   開設亞太區首間概念餐廳LUMA

責任編輯：歐陽佩

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