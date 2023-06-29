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【財庫局】許正宇：未來更多重點金融政策領域　以政策宣言及藍圖推動

股市 14:09 2023/06/29

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許正宇：未來更多重點金融政策領域　以政策宣言及藍圖推動

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌中表示，過去一年財庫局分別就虛擬資產、香港保險業和發展家族辦公室業務發表政策宣言及藍圖。有鑑於政策宣言及藍圖廣受市場歡迎，未來將繼續就更多重點金融政策領域，以此形式積極推動發展。

許正宇指，三大政策宣言及藍圖提出的各項舉措正逐步落實，包括為虛擬資產服務提供者設立發牌制度、為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具提供利得稅豁免，及支持發行保險相連證券等。

許正宇又透露，自舉辦「裕澤香江」高峰論壇以來，投資推廣署的專責團隊收到近100個來自全球各地家族辦公室的查詢，當中約三分之一表明有意在香港設立家族辦公室。專責團隊正積極跟進，以吸引其落戶香港。

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經濟 許正宇 投資推廣署 財經事務及庫務局
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