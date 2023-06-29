▲ 【業績｜內需股】波司登對今年銷售有信心 內地市場消費升級及降級並行

波司登 （03998） 績後股價插逾15%，低見3元。波司登首席財務官朱高峰表示，集團對來年銷售有信心，隨疫後開放，料波司登全年收入增長有望超越過去5年的複合年均增長率13.6%。於早前的「618購物節」，波司登在天貓平台的總商品交易量按年增45%，抖音平台增長更多。

朱高峰認為，內地市場消費升級及降級並行，集團將維持主品牌佈局應對，在中低端業務發力，擴大品牌差異化。渠道方面，集團主席高德康表示，去年30%分店關店、70%處於低流量，故關掉部分經營績效較低的分店，店鋪數量按年減少301間，料今年店鋪變動不大。

波司登去年女裝業務收入下降22%，朱高峰坦言，內地女裝市場競爭激烈，集團女裝業務在「拖後腿」，今年需進一步在管理和產品開發作內部調整，但相信最壞時間已過，女裝業務可望於今財年迎來「反轉」。

朱高峰表示，集團推出防曬服系列約3年，上財年銷售約1億件，今財年已銷售逾2億件，認為風衣及輕薄系列可引領全球，淡化反饋羽絨銷售的負面影響。

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記者：宋佩恩