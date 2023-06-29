【試食到飽】日清計劃今年在中國舉辦3萬場試食促銷

提到日本即食食物都會提到日清食品，該公司正計劃在中國市場發起新一輪市場推廣，將舉辦共計3萬場試食促銷活動，並透過與動漫作品聯乘來增加品牌知名度，提升市場佔有率。

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香港日清行政總裁安藤清隆日前向日本傳媒表示，新一輪促銷是「史上最大規模的作戰行動」，將動員1,200名中國營銷人員，在2023年於超級市場等不同零售點舉行合共3萬次的試吃促銷，預計將提供600萬份商品試吃。提供試吃的主要是高端商品，安藤表示期望客人在試吃後能感受到日清商品的高品質。

據日本「世界拉麵協會」的統計，2022年中國（包含香港）的即食麵總需求達到450.7億份，是第2位的印尼的3.2倍，佔總體的37%。但日清在中國的市場份額不及中國本地品牌，康師傅就獨佔了超過4成份額，香港日清只有約5%左右。

除試食活動外，日清亦透過與日本的人氣動漫作品合作推出聯乘商品，例如在香港就推出過與《進擊的巨人》聯名的商品，在中國則推出《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的聯乘商品。今年則計劃推出《咒術回戰》的聯名商品，借助動漫作品的高人氣以提升作日清的品牌知名度。

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責任編輯：李智賢

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