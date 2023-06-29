【AI競爭】百度稱新版「文言一心」　在多項測試中打敗ChatGPT

▲ 百度的聊天機器人「文言一心」升級版投入内測，稱多項測試結果均超越ChatGPT。

ChatGPT熱潮持續，各國企業更不斷推出百度（Baidu）3月份推出的「文言一心」聊天機械人，目前已開放運行了一段時間。據《中國科學報》報道，百度表示文言一心將迎來新的3.5版本，目前已投入測試，並聲稱多項測試指標中超越了由OpenAI開發的ChatGPT。

根據《中國科學報》引述百度董事兼行政總裁李彥宏表示，文言一心的新版本名為「文心大模型3.5」，並在本月13日和ChatGPT、GPT-4在內的6個現有的語言機械人模型進行了AGIEval、C-Eval和MMLU三個權威評測。

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在上週二（20日），百度發布一份測試報告，顯示了文心大模型3.5的綜合能力超越了ChatGPT。它在中文能力表現優異，在AGIEval中文能力測試中，以64.37的分數超越了ChatCPT（40.27分）和GPT-4（56.96分），另外，在中文C-Eval的測試中，文心大模型3.5以71.93分獲得第一，超越了ChatGPT（51.70分）和GPT-4（68.57分）。

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在英語方面，文心大模型3.5表現稍遜，在AGIEval的英語測試中位列第二，以50.59分落後於GPT-4（65.55分），但得分仍超越ChatGPT（48.75分）。在另一項英文測試MMLU中，文心大模型3.5的分數為65.10分，落後於GPT-4（82.47分）和ChatGPT（68.85分）。

根據報道，百度首席技術官王海峰表示，文心大模型3.5的訓練速度比舊有版本提升了兩倍，而推理速度則大幅提升了17倍，並在創作、問答、分析等多方面都進行了全面提升。王海峰稱，百度在下一步將發布更多的官方和第三方插件，同時，亦會將文言一心逐步開放予第三方，讓更多開發者打造自己的應用。

責任編輯：王愷楹

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