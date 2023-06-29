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【下半年展望】景順趙耀庭：中國或零碎式推刺激措施、料力谷基建　中國股市下半年有望跑贏大市

股市 13:50 2023/06/29

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景順趙耀庭：中國或零碎式推刺激措施、料力谷基建　中國股市下半年有望跑贏大市

市場繼續觀望中國推出經濟刺激措施，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，不預期中國內地出現廣泛的政策放寬，刺激措施可能以「零碎式（bits and pieces）」推出，鑑於中國注重可持續及高質量增長，相比房地產方面，估計內地可能主要以基建投資推動經濟，例如擴大專項債配額。

中國股市難大反彈　但仍有望跑贏大市

今年上半年中國股市表現遜色，趙耀庭指，現時估值反映市場對中國股市過於悲觀，滬深300指數今明兩年的企業盈利正在上升，加上預期將有刺激措施，中國股市有望在下半年跑贏大市，但同時也不要預期有顯著上行動力。

中國經濟處於復甦軌道，他指，下半年市場將專注於正常化的進程，偏好周期股，包括消費必須及非必須品。

生成式人工智能（AI）帶動AI概念股大漲，他指，生成式AI將成為科技行業的「遊戲規則改革者（game changer）」，並認為中國在人工智能（AI）領域的機遇多，相信在未來幾年中國有望完全追上美國。

下半年緊盯三大風險

環球方面，景順認為今年餘下時間有三大風險需要留意：1）金融意外事件、2）美國商業房地產風險、3）地緣政治風險。趙耀庭解釋，下半年以至明年將會見到加息的全盤影響，參考過去經驗，央行收緊貨幣政策總會伴隨金融風險事件出現，故相信儲局早有心理準備。

據景順基本情境，預期短期經濟續處放緩趨勢，西方國家或出現顛簸的經濟著陸，因主要經濟體的需求已放慢，信貸環境亦趨緊，而且，尤其是美國的通脹正處於下行的軌跡。該行建議投資採取槓鈴策略，揀選投資級別的信貸，以及亞太資產，當見到儲局釋出更清晰的利率路徑時，才更偏好風險（risk on）。

儲局於6月暫停加息，並暗示年內或再加息兩次。趙耀庭認為，儲局口徑偏鷹派合理，只是一旦合共加息50點子將造成更崎嶇的經濟著陸，故相信儲局會採取觀望態度。不過，即使利率再上揚，他指，暫時未見到市場會出現顯著的問題。

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編輯：袁諾曦

中國 滬深300指數 中國市場 美股 經濟
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