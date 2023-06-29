【券商點睇】料百威亞太次季銷售額升11% 富瑞予「買入」評級 目標價30元

富瑞發表研究報告指，百威亞太（01876）將於8月公布今年次季業績，料EBITDA升8.6%，銷售額升11.4%，將其目標價由31元微降至30元，予「買入」評級。該行指，中國市場仍然是推動百威亞太銷售和盈利的主要引擎，抵銷了南韓的慘淡表現。

【同場加映】溫股知新：大市支撐靠政策 人幣偏弱無辦法

富瑞將百威亞太2023、2024及2025年的EBITDA預測分別下調8%、4%及5%。該行指，預期集團亞太地區今年次季的EBITDA為5.86億美元，按年升3.1%；售額按年增7.7%至19.3億美元。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

南韓市場方面，若通脹減弱，啤酒公司或於下半年提高價格，如競爭放緩則會降低促銷力度。至於中國市場，該行指，由於去年年第三季的高基數，假設今年第三季銷售額增長3.5%，第四季則會增至6%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資